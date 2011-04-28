На Рівненщині вчинив самогубство курсант училища Держохорони МВС

Рівне. 28 квітня. УНІАН. Вчинив самогубство курсант Рівненського вищого професійного училища Державної служби охорони МВС України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 27 квітня у чергову частину Рівненського міськвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення, що приблизно о 19.00 покінчив життя самогубством 20-річний курсант

Рівненського вищого професійного училища Державної служби охорони МВС України Валентин, житель м. Горлівка Донецької області. Курсанта знайшли повішеним у приміщенні навчального корпусу.

«Слідчо-оперативна група під керівництвом першого заступника начальника УМВС України в Рівненській області Миколи ХВАТАЙМУХИ попередньо встановила, що причиною самогубства стали повідомлення від рідних та друзів про зраду його дружини, з якою Валентин виховував трирічного сина. При огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено», - говориться у повідомлення ВГЗ УМВС України в області.