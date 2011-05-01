У Сумах підписано договір між УМВС і єпархіями УПЦ МП

Сумська область. 1 травня. УНІАН. У Сумах в актовому залі управління МВС України в Сумській області відбулося підписання договору про співпрацю між Сумською і Конотопською єпархіями УПЦ Московського патріархату з УМВС України в Сумській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сумської єпархії УПЦ МП, документ підписали начальник УМВС України в Сумській області полковник міліції Петро ДЯЧЕНКО, єпископ Сумський і Охтирський ЄВЛОГІЙ, а також єпископ Конотопській і Глухівський ЙОСИФ.

У підписаному договорі містяться напрями співпраці сумських правоохоронців і духівництва двох православних єпархій, розташованих на території Сумської області.

Після підписання договору відбулося заняття за програмою університету культури для правоохоронців. Єпископ ЄВЛОГІЙ розповів про свято Воскресіння Христового, а також звернувся з добрими побажаннями до присутніх. Єпископ ЙОСИФ у своєму вітальному слові акцентував увагу на важливості душпастирської роботи серед співробітників правоохоронних органів.