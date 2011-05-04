У Черкасах порушено справу проти керівника підприємства Міноборони

Черкаси. 4 травня. УНІАН. У Черкасах за отримання 19 тис. грн. хабара порушено кримінальну справу проти керівника державного підприємства Міністерства оборони України.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області з посиланням на начальника УМВС Валерія ДЕРНОВОГО.

За його словами, 52-річного посадовця було затримано під час одержання хабара за сприяння у позитивному вирішенні питання щодо продажу основних засобів, що знаходяться на балансі держпідприємства, без дозволу Міністерства оборони.

В разі отримання хабара він обіцяв дати дозвіл на придбання у держпідприємства напівпричепів для великих вантажних автомобілів.

У ході огляду місця події хабар вилучено, так само як і фінансові документи, пов’язані з передачею коштів. За допомогою оперативно-технічних засобів момент передачі коштів зафіксовано.

Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Посадовець у скоєному зізнався, стосовно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів зі встановлення причетності цієї особи до інших епізодів отримання хабарів.