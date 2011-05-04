Порушено справу проти чоловіка, який побив відомого спортсмена

Тернопіль. 4 травня. УНІАН. Правоохоронці порушили кримінальну справу проти 27-річного чоловіка, який на Великдень побив відомого у Тернополі 32-річного спортсмена.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник відділу громадських зв’язків обласного управління міліції Петро КОЛІСНИК, справу порушено за ст. 296 ч. 2 (хуліганство).

За його даними, бійка сталася увечері на Великдень у центрі міста. Про інцидент правоохоронців повідомила перехожа, після чого на місце конфлікту одразу виїхала оперативна група.

Один із чоловіків, проти якого порушено кримінальну справу, надав свідчення . Інших осіб, причетних до конфлікту, за даними П.КОЛІСНИКА, наразі встановлюють, триває досудове слідство.

За інформацією місцевої газети «Номер один», біатлоніста, призера юніорського чемпіонату світу Олександра ПОЧИНКА побили діти впливових у місті батьків. Молоді люди близько 21.00 їздили на своєму автомобілі у пішохідній зоні на вул. Сагайдачного. Два відомі тернопільські спортсмени – О.ПОЧИНОК та плавець, призер Олімпійських ігор Олександр ВОЛИНЕЦЬ зробили їм зауваження, після чого хулігани, до яких підоспіли ще кілька їхніх друзів, напали на біатлоніста.

У результаті спортсмен потрапив до лікарні зі зламаним носом, гематомою на правому оці та відкушеним вухом. Окрім цього, за даними видання, нападники пошкодили автомобіль О.ВОЛИНЦЯ, стрибаючи по ньому.