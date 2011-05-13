Могильов показав депутатам відео зі Львова

Київ. 13 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає, що події у Львові 9 травня стали заздалегідь спланованою акцією з боку праворадикальних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Перед своїм виступом А.МОГИЛЬОВ продемонстрував депутатам невеликий відеозапис подій у Львові. Після цього депутати з фракції КПУ почали вигукувати «фашисти», висловлюючи таким чином своє обурення з приводу кадрів, на яких було видно, як молоді особи зривають з людей похилого віку георгіївські стрічки, підпалюють, рвуть червоні прапори.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що радикально налаштовані громадяни правого спрямування проігнорували судове рішення на заборону проведення мітингів у Львові.

«Подальший розвиток подій ставить під сумнів мирні наміри щодо вшанування ветеранів Другої світової війни. Зрозуміло, що організувати та зібрати таку кількість занадто активних молодих людей лише за ідею неможливо. Вочевидь, сценарій розроблений заздалегідь», - сказав він.

За словами міністра, це підтверджують і кадри відеозйомки, де видно, що відбувалося активне управління цими молодими людьми, на обличчях яких були маски.

«Погодьтеся, що на мирних акціях обличчя масками не прикривають», - сказав він, додавши, що це є однією з ознак протиправних дій.