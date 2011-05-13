Особа, яка стріляла під час подій 9 травня у Львові, встановлена

Київ. 13 травня. УНІАН. Особа, яка стріляла в одного з активістів праворадикальних сил під час подій у Львові 9 травня, мала право на носіння зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, особа, що застосовувала травматичну зброю, встановлена. «Має він зброю, відповідно до діючого дозволу», - сказав міністр.

Як наголосив А.МОГИЛЬОВ, пояснюючи причину застосування зброї, ця особа зазначила, що на неї напали невідомі і зривали георгіївську стрічку.

«У відповідь була застосована травматична зброя. Я нагадую всім, що травматична зброя є зброєю активного самозахисту і, відповідно до законодавства, громадянин, який має цю зброю, у визначених рамках самооборони має право її застосовувати», - додав він.

Водночас А.МОГИЛЬОВ нагадав, що по цьому факту порушена кримінальна справа, яка перебуває на контролі Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня під час сутичок у Львові біля пагорба Слави з травматичної зброї було поранено в ногу члена ВО «Свобода», помічника депутата міської ради Олега КОВПАКА.

Встановлено особу, яка стріляла, – це 30-річний львів’янин, який звернувся із заявою до правоохоронних органів про побиття. За даними джерела у правоохоронних органах, члена «Свободи» поранив зі зброї із гумовими кулями син колишнього заступника Управління ДАІ у Львівській області Любомира С.

За фактом хуліганства під час сутичок 9 травня Личаківським райвідділом міліції Львова порушено кримінальну справу.