Офіцер під час виконання службових обов`язків застрелив свого коллегу

Київ. 16 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України повідомила про затримання офіцера, який під час виконання службових обов`язків застрелив іншого офіцера.

Як зазначає Відділ зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, 14 травня ц.р. близько першої години ночі офіцер однієї з військових частин Київської області під час виконання службових обов`язків застрелив із пістолета іншого офіцера.

За даним фактом військовою прокуратурою Дарницького гарнізону порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Офіцера затримано.

