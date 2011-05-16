Офіцер під час виконання службових обов`язків застрелив свого коллегу
11:53, 16 травня 2011Кримінал
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В одній з в/ч Київщини
Київ. 16 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України повідомила про затримання офіцера, який під час виконання службових обов`язків застрелив іншого офіцера.
Як зазначає Відділ зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, 14 травня ц.р. близько першої години ночі офіцер однієї з військових частин Київської області під час виконання службових обов`язків застрелив із пістолета іншого офіцера.
За даним фактом військовою прокуратурою Дарницького гарнізону порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Офіцера затримано.
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