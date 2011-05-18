На Чернігівщині порушено справу за крадіжку книг із бібліотеки

Чернігів. 18 травня. УНІАН. У Чернігівській області порушено кримінальну справу за крадіжку книг із сільської бібліотеки.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, про крадіжку повідомила міліцію бібліотекар села Плоске Носівського району.

З’ясувалось, що злочин скоїв 18-річний місцевий житель, який дізрався, що у Києві можна досить дорого продати різноманітні старовинні речі. Вночі він заліз до бібліотеки, де відібрав 13 книг, що мали на його думку, цінність як старовинні. Згодом вирішив, що цих книг буде замало для продажу, тому ще раз навідався до бібліотеки і вкрав 32 книги.

Слідчий відділ Носівського райвідділу міліції проти зловмисника порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Книги вилучено та повернуто до бібліотеки. Зловмисника відпущено на підписку про невиїзд. Слідство у справі триває.