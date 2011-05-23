На Київщині чиновник попався на хабарі
11:00, 23 травня 2011Кримінал
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Вимагав $1 тис.
Київ. 23 травня. УНІАН. У Київській області однин із заступників Софіївсько-Борщагівського сільського голови Києво-Святошинського району попався на хабарі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
За матеріалами УБОЗ ГУМВС України в області прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
Встановлено, що затриманий вимагав та отримав 1 тис. доларів США хабара від жителя зазначеного району за надання йому дозволу на встановлення капітальної огорожі земельної ділянки.
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