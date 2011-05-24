У Львові податківці вилучили 3,5 тонни «липової» кави «Лавацца»

Львів. 24 травня. УНІАН. Податківці Львівщини вилучили близько 3,5 тонни кави, підробленої під всесвітньо відомий бренд „Лавацца”.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, працівники податкової міліції Львівщини вжитими оперативними заходами встановили факт перевезення близько 3,5 тонн кави “Лавацца” та понад 100 літрів оливкової олії без українського маркування, орієнтовною вартістю понад 800 тис. грн.

Громадянин, який представився власником транспортного засобу, документи на вантаж не представив. Відтак, виявлений товар вилучено, - зазначається у повідомленні.

Як показали результати експертизи, вилучена кава є недоброякісною, тобто не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам.

Органами прокуратури за цим фактом порушено кримінальну справу.

