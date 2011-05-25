Прокуратура порушила справу проти посадовців Львівської митниці

Львів. 25 травня. УНІАН. Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Львівської митниці при здійсненні митного оформлення товару «Текстильне покриття для підлоги тафтингове, вибивне, поліамідне…», внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до наказу Державної митної служби України, в період з 14 по 29 березня 2011 року, комісією ДМСУ було проведено комплексну перевірку службової діяльності Львівської митниці. Вона стосувалася роботи установи за період з 2008 року по 11 березня 2011 року.

«Це була перша за останні чотири роки перевірка. Комісія ДМСУ виявила низку порушень і недоліків у службовій діяльності митниці з питань дотримання технології митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил», - наголошується у повідомленні.

Як інформує прес-служба, на підставі висновків та пропозицій комісії 11 посадових осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 27 осіб звільнено з митних органів за порушення присяги державного службовця.

Зокрема, в ході проведення даної перевірки були встановлені порушення при здійсненні протягом 2009 – 2010 років митного оформлення товару «Текстильне покриття для підлоги тафтингове, вибивне, поліамідне…» в частині правильності визначення митної вартості. Загальна сума втрат Державного бюджету України при митному оформленні товару “Текстильне покриття для підлоги тафтингове, вибивне, поліамідне…” за 59 ВМД склала 5 510 856,85 грн.

Згідно наказу Державної митної служби України за порушення Присяги державних службовців припинено перебування на державній службі в митних органах України 4 посадових осіб Львівської митниці, з вини яких нанесено збитки державі.

17 травня прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Львівської митниці при здійсненні митного оформлення товару «Текстильне покриття для підлоги тафтингове, вибивне, поліамідне…», внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.