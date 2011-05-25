Посадовця ВО “Луганськоблагробуд” затримали з хабарем
Вимагав за оренду залізничної колії
Луганськ. 25 травня. УНІАН. На Луганщині порушено справу відносно директора філії ВО “Луганськоблагробуд”, який вимагав хабар від директора приватного підприємства за укладання договору оренди залізничної колії і промислового майданчика вказаного об’єднання.
Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора однієї з філій виробничного об’єднання “Луганськоблагробуд”.
Він вимагав та отримав 11 тис. грн. хабара від директора приватного підприємства за укладання договору оренди залізничної колії і промислового майданчика вказаного об’єднання.