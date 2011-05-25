Посадовця ВО “Луганськоблагробуд” затримали з хабарем

Луганськ. 25 травня. УНІАН. На Луганщині порушено справу відносно директора філії ВО “Луганськоблагробуд”, який вимагав хабар від директора приватного підприємства за укладання договору оренди залізничної колії і промислового майданчика вказаного об’єднання.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора однієї з філій виробничного об’єднання “Луганськоблагробуд”.

Він вимагав та отримав 11 тис. грн. хабара від директора приватного підприємства за укладання договору оренди залізничної колії і промислового майданчика вказаного об’єднання.

