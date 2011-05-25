На Рівненщині новий начальник обласного управління міліції
16:03, 25 травня 2011Кримінал
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Полковник міліції Василь Лазутко
Рівне. 25 травня. УНІАН. Cьогодні особовому складу Рівненщини перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Попков представив нового начальника обласного управління міліції Василя Лазутка.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області.
Як зазначається у повідомленні, полковник міліції Василь Лазутко до призначення був заступником начальника Департаменту карного розшуку МВС України.
Екс-начальник УМВС України в Рівненській області генерал-майор міліції Олег Сало призначений радником Міністра внутрішніх справ по Західному регіону.
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