На Львівщині керівник вишу попався на хабарі

Львів. 26 травня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовно одного з керівників вищого навчального закладу регіону за фактом одержання хабара. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 ( службове підроблення) та ч. 2 ст. 368 КК України (одержання хабара).

Встановлено, що керівників вишу одержав $300 хабара за сприяння у вступі на навчання до зазначеного навчального закладу та видачу відповідної довідки про зарахування на навчання.

Триває слідство.