Прапорщик військової частини торгував гранатами

19:28, 31 травня 2011
Кримінал
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По 70 грн за штуку

Рівне. 31 травня. УНІАН. У Рівному затримано 30-річного чоловіка, який продав боєприпаси.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, ручну гранату РГД-5 він продав за 250 грн. Чоловіка затримали «на гарячому».

Згодом правоохоронці затримали і його спільника – 31–річного рівнянина. В останнього під час проведення огляду в гаражі на території одного із кооперативів Рівного міліціонери виявили та вилучили 12 корпусів гранат та 13 запалів до них.
Під час оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що 31-річний чоловік купував ці гранати по 70 грн за кожну у 42-річного прапорщика військової частини Рівного. За місцем проживання військовослужбовця міліціонери виявили та вилучили ящик із 20 гранатами.

Проте, ще більший арсенал очікував на правоохоронців під час огляду складу військової частини, в бетонному перекритті горища міліціонери знайшли три тайники. Саме тут прапорщик зберігав 111 корпусів гранат РГД-5 та 110 запалів до них. Крім того, там знаходилися і вісім ящиків із-під цих бойових припасів із відповідним маркуванням.

«Усі троє підозрюваних знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, — повідомив начальник УМВС України в Рівненській області Василь Лазутко. — Стосовно них порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

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