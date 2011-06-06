На Харківщині проти посадовців дослідної станції порушено справу

Харків. 6 червня. УНІАН. Прокуратура Красноградського району Харківської області 27 травня порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Красноградської дослідної станції інституту зернового господарства Національної академії аграрних наук України за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Установлено, що протягом 2009-2010 років вказані посадовці дослідної станції, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів та всупереч інтересам служби частково й несвоєчасно перераховували до бюджету податок з доходу фізичних осіб, чим завдали шкоди державі в розмірі понад 300 тис. грн.

У справі ведеться досудове слідство.