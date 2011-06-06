У Рівному двоє оперуповноважених вимагали 30 тис. грн. хабара

Рівне. 6 червня. УНІАН. Працівники прокуратури та Управління СБУ у Рівненській області затримали під час одержання хабара двох оперуповноважених сектора державної служби по боротьбі з економічними злочинами Рівненського міського відділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, затримані міліціонери вимагали 30 тис. грн. від керівника одного з товариств за повернення комп’ютерної техніки та неперешкоджання у подальшій господарській діяльності.

За цим фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (одержання хабара, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням).