Француз намагався незаконно вивезти дитину за кордон

Київ. 7 червня. УНІАН. Учора, 6 червня, в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прямували до Будапешту, прикордонники запобігли незаконному вивезенню дитини за кордон.

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, 44-річний громадянин Франції намагався залишити Україну разом з 5-річним хлопчиком, при цьому не отримавши згоди матері. Для контролю чоловік пред’явив закордонні паспорти громадян Франції. Однак напередодні жінка звернулася до органів МВС України та Держприкордонслужби щодо незаконних дій чоловіка-француза та надала документи, що підтверджували належність дитини до громадянства України.

Таким чином під час проходження паспортного контролю громадянину було відмовлено у праві виїзду та передано його до лінійного відділу МВС аеропорту.