Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Україна отримала майже 8 мільярдів євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни", - ідеться в повідомленні.

Прем’єр додав, що з урахуванням цього надходження Україна отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility цьогоріч.

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Корецький зазначив, що фінансування стало можливим завдяки виконанню Києвом понад 20 заходів, передбачених Планом України.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

7 жовтня Україна отримала 1,2 мільярда євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Support Loan.

14 жовтня Європейський Союз виділив Україні 2,86 мільярда доларів в межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan.

За нинішніми оцінками Єврокомісії, дефіцит фінансування України у 2027 році становитиме близько 70 мільярдів євро. У цьому розрахунку вже враховано 45 млрд євро, які Європейський Союз планує надати наступного року, а також частину зобов'язань, узятих на себе міжнародними партнерами.

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