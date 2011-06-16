За прослуховування телефону Ківалова порушили справу

Одеса. 16 червня. УНІАН. Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо колишнього співробітника обласного Управління МВС України, який ініціював і одержав дозвіл на прослуховування мобільного телефону народного депутата України Сергія Ківалова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Ківалова, «кримінальну справу порушено згідно з ознаками злочину, передбаченим ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу) і ч.2 ст.366 (посадова фальсифікація) Кримінального кодексу України».

Згідно з повідомленням, капітан міліції, який кілька днів тому звільнився зі служби в МВС, звернувся до суду за санкцією на прослуховування, відстежуючи дії злочинця з Одеської області, але телефон вказав не її, а С.Ківалова.

Замовник прослуховування поки що не встановлений. Разом з тим, у прес-службі С.Ківалова припускають, що замовник - «людина, яка має владу і гроші. Не виключено, що йдеться про групу зловмисників, які незаконно прослуховують вищих посадовців держави, можливо, з метою подальшого продажу інформації зацікавленим особам всередині країни або іноземним розвідкам».

С.Ківалов визнаний постраждалим у даній кримінальній справі, наголошується в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба С.Ківалова розповсюдила коментар у зв`язку з незаконним прослуховуванням його телефону капітаном міліції Управління МВС України в Одеській області.

”Це прецедент за всі 20 років незалежності в Україні, коли кримінальна справа за незаконне «прослуховування» телефону порушується не за фактом, а проти конкретної особи. Не в останню чергу - через відверте нахабство і цинізм, якими відзначилися «слухачі», - наголосили у прес-службі С.Ківалова.