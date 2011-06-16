В Україні будуть ID-картки замість внутрішніх паспортів
16:51, 16 червня 2011Кримінал
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Міністерство внутрішніх справ через рік планує видавати ID-картки замість внутрішніх паспортів України
Київ. 16 червня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ через рік планує видавати ID-картки замість внутрішніх паспортів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції після міністерської зустрічі Україна - ЄС, що стосується виконання плану дій з лібералізації візового режиму.
«Що стосується айді-карток замість внутрішніх паспортів України, то для цього потрібна більш копітка робота, вона займе, я думаю, десь 9 місяців - рік. І ми будемо готові», - сказав міністр.
Він пояснив, що в цій сфері проблемою є забезпечення кожного райвідділу МВС і багатьох державних установ пристроями для прочитування ID-карток.
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