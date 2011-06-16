На Буковині порушено справу щодо посадовців облради профспілок

Чернівці. 16 червня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу щодо посадовців обласної ради профспілок, Виженської сільської ради і Вижницького районного бюро технічної інвентаризації.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури області, справу порушено за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем та здійснення службових підробок.

Встановлено, що ці особи у березні-травні 2005 року внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів і незаконно передали раді профспілок право власності на державне майно – будівлі та споруди пансіонату з лікуванням матері і дитини «Зелені пагорби» у селі Виженка Вижницького району загальною площею понад 2 тис. 600 кв. м та залишковою вартістю понад 878 тисяч гривень.

Крім того, службові особи Виженської сільської ради та Вижницького РБТІ у лютому 2008 року внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів, зокрема, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, і без наявності законних підстав передали у приватну власність облпрофради державне майно площею понад 1200 кв. м залишковою вартістю 80,8 тисяч гривень.

При цьому підставою для видачі вказаного свідоцтва зазначено рішення виконкому Виженської сільської ради, яке, як з’ясували правоохоронці, депутати не приймали взагалі.

Внаслідок таких незаконних дій вищевказаних службовців державним інтересам спричинені тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків майже на 1 млн. грн.