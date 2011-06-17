Портнов каже, що новий проект КПК відповідає світовим стандартам

Київ. 16 червня. УНІАН. Радник Президента України – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ вважає, що новий проект Кримінального процесуального кодексу України відповідає європейським і світовим стандартам, а його ухвалення дозволить розв’язати проблеми, що накопичилися за десятки років.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив під час засідання Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства за участю Президента.

Учасники обговорення проекту КПК України внесли свої пропозиції щодо подальшої роботи над документом.

«Норми цього документа на кожній стадії кримінального провадження відповідають принципам, що існують у розвинутих країнах світу, та конкретизують їх зміст. Досить широко врахована практика Європейського суду з прав людини, особливо щодо права на захист і проведення негласних слідчих дій», – сказав А.ПОРТНОВ.

Він зазначив, що цим проектом Кодексу чітко визначені терміни передачі повноважень здійснювати досудове слідство від органів Прокуратури, також пропонується повне скасування додаткового розслідування, що автоматично має привести до збільшення кількості виправдовувальних вироків, встановлено чіткий перелік негласних слідчих дій, а також порядок їх здійснення.

У свою чергу Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО ключовим моментом формування нової законодавчої бази кримінального судочинства назвав обов’язковий захист інтересів людини. Окрім того, він підкреслив, що кримінальний процес неодмінно має бути змагальним.

«Тільки змагальність може забезпечити встановлення істини у справі. У змагальному процесі об’єктивно підвищується роль і відповідальність суду, тільки він стає суб’єктом вирішення питання про винуватість чи невинуватість особи», – сказав

Голова ВСУ, відзначивши при цьому, що новий проект Кодексу робить значний крок у становленні змагальності вітчизняного кримінального процесу.

Особливу підтримку він висловив пропозиції запровадити нові види запобіжних заходів, таких як особисте зобов’язання підозрюваного чи обвинуваченого, звільнення під заставу і домашній арешт. «Взяття під варту має стати запобіжним заходом, який застосовується у виняткових випадках, коли інші варіанти неможливі», – підкреслив В.ОНОПЕНКО.

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА відзначив, що проектом КПК вводиться поняття розумних строків ведення слідства, запроваджується спрощений порядок початку досудового впровадження з одночасним введенням єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, голова ГПУ наголосив, що у новому проекті Кодексу удосконалена систему захисту прав потерпілого, посилено судовий контроль за розслідуванням, значний розвиток отримали процедури примирення і визнання вини.

«Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу – дуже важливий крок у реформуванні кримінальної юстиції, гуманізації та побудові правової держави», – вважає Генеральний прокурор України.

Радник з правових питань Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Джон ЕНГСТРОМ висловив підтримку процесу реформування кримінального судочинства в Україні. Зокрема, він подякував присутнім за прагнення зробити все, щоб Україна ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс, який не лише відповідає європейським і світовим стандартам, а й формує систему стримування і противаг для відновлення довіри громадськості у справедливість кримінальних розслідувань.

«Проект Кримінального процесуального кодексу можна високо оцінити за розширення ролі захисника впродовж усього процесу, надання можливості для відкритого й змагального слухання перед суддею, перш ніж особу буде взято під варту до суду, усунення розподілу на різноманітні стадії слідства, що існують сьогодні, запровадження механізму виявлення і попередження незаконного жорстокого поводження із затриманими і скасування стадії порушення кримінальної справи», - сказав він.

Представник посольства США також схвально оцінив рішення Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства щодо подання Кодексу до Венеціанської комісії для офіційного перегляду.

«Цей прозорий процес лише підсилить остаточний продукт і в процесі роботи над проектом закону про адвокатуру і про прокуратуру – двох суттєвих компонентів реформи кримінального судочинства. Цей проект Кодексу має служити фундаментальною основою», - резюмував радник із правових питань Департаменту юстиції США Посольства США в Україні.