Паливо в Україні значно подорожчало: наскільки зросли ціни у вересні

Найбільше ціни підскочили на покращене пальне.

Вартість пального на українських заправках у вересні помітно зросла для всіх видів нафтопродуктів, повідомляє портал "НафтоРинок".

Станом на 1 жовтня бензин А-95 коштує в середньому 89,09 грн/л, що на 8,96 грн перевищує показник початку минулого місяця. Бензин А-92 також додав у ціні 8,90 грн і тепер обійдеться водіям у 84,86 грн/л.

Найбільше ціни підскочили на покращене пальне. Так, бензин А-95+ подорожчав на 12,41 грн, досягнувши позначки 95,53 грн/л. А бензини марок А-98 та А-100 сягнули позначки у 100,35 грн/л, що на 10,55 грн більше, ніж місяць тому.

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Дизельне пальне за місяць подорожчало на 7,34 грн і зараз коштує 98,27 грн/л. ДП+ також перетнув стогривневу позначку і зупинився на рівні 100,79 грн/л, додавши 7,12 грн до вересневої ціни.

При цьому найменше з усього асортименту змінилася вартість автогазу – LPG подорожчав на 0,85 грн і зараз реалізується по 43,87 грн/л.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Станом на 21 вересня ціни на дизель перетнули психологічну позначку в 100 гривень за літр. Здорожчання бензину тоді ж дозволило всім трьом маркам оновити рекорди, хоча їхня вартість зростала нерівномірно.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.

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