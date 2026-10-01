Зеленський відмовився від деяких потужних американських снарядів, - Трамп

Президент США зазначив, що Україна не мала платформ, з яких можна було б запускати ці снаряди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський відмовився від деяких потужних американських снарядів через відсутність відповідних платформ для їхнього запуску. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Time.

"У нас є боєприпаси середнього та вище середнього класу, які дуже потужні, сильніші, ніж будь-коли раніше. Є боєприпаси, які президент Зеленський не захотів приймати, але це дуже потужні боєприпаси. Він не став їх приймати, тому що у нього не було літаків і всього необхідного для використання цих боєприпасів", – сказав Трамп.

Президент США зазначив, що зараз компанія Raytheon виробляє зброю, яка підходить Україні. Він додав, що частина цієї зброї вже передається Україні.

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"Тепер у нас є Raytheon. У нас є все необхідне. Вони (снаряди – УНІАН) уже відправляються", – підкреслив американський лідер.

Крім того, Трамп запевнив, що США не стикаються з серйозним дефіцитом снарядів. Він визнав, що американські запаси снарядів все ж скоротилися, але нібито не через війну проти Ірану, а через допомогу Україні за часів адміністрації Джо Байдена.

"У нас багато зброї. Знаєте, ми накопичували її протягом останніх шести місяців. Байден віддав Україні величезні кількості боєприпасів. Набагато більше, ніж ми витратили, але у нас усе гаразд. У нас усе гаразд, але ми зараз також активно поповнюємо запаси та зберігаємо їх. Знаєте, ми передамо їх іншим, нашим союзникам", – сказав Трамп.

Трамп сподівається на укладення мирної угоди між Україною та РФ до зими

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін домовилися про припинення вогню. Він наголосив, що сподівається на те, що Україна та Росія укладуть угоду найближчим часом, можливо, ще до настання зими.

Трамп заявив, що багато розмовляв із Зеленським. За його словами, президенти України та Росії хочуть припинити війну.

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