У ДТП у Києві загинув співвласник відомої мережі магазинів

Київ. 17 червня. УНІАН. Вчора у ДТП у Голосіївському районі Києва загинув співвласник відомої мережі магазинів, депутат Васильківської райради від партії «Сильна Україна».

Як пише газета «Сегодня» (№ 130 від 17 червня), у результаті ДТП дві особи живцем згоріли в салоні автомобіля, а третю викинуло через дах і вона померла у «швидкій».

Автомобіль рухався на величезній швидкості з Конча-Заспи у бік Києва і врізався в бетонну огорожу розв`язки, що будується, на перетині з проспектом Науки. За кермом перебував співвласник мережі магазинів домашнього текстилю Linens 37-річний Олег Азарченко. У цю ніч він святкував свій день народження в ресторані. У нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей.

«Я йшов вранці за пивом в ларьок. Перейшов шосе. Огорожа стояла, лампочки червоні горіли. Майже дійшов до магазина, обернувся - побачив машину, що промчала. Швидкість була не 100 і не 200 кілометрів. Може, 250 або 300. Я не зміг її навіть роздивитися. Купив пиво, йду назад, бачу, горить машина, навколо купа пожежників, міліція з`їжджається. Я від гріха подалі втік», - розповів місцевий житель Сергій.

Як пише газета, посеред Столичного шосе поставили огорожу, за якою будують естакаду, тому з Конча-Заспи рух повертає праворуч. Водій Porsche не повернув, а в’їхав прямо у зелену огорожу, яку позаду підперли 50-сантиметровими бетонними блоками. Один з них машина розбила навпіл, проїхала ще кілька метрів, впала у 1,5-метровий котлован і загорілася.

Друга дитинства Олега, Євгена Морозова, викинуло через матер’яний дах, він помер у кареті швидкої допомоги. Тіла Олега і дівчини Євгена обвуглилися до невпізнання. Робочі, які знаходилися в цей час на будівництві, не постраждали.