У Тернополі жінка, яка впала з 8-го поверху, вижила

Тернопіль. 23 червня. УНІАН. У Тернополі впала з восьмого поверху і залишилася живою 37-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався напередодні. Одразу після падіння сусіди викликали швидку, після чого 37-річну жінку доставили у Тернопільську міську лікарню №1.

Там медики встановили у неї політравми, відкриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини, забій головного мозку, відкритий перелом правої гомілки, травматичний шок 2-го ступеню.