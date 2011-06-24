На Волині стався вибух на шахті
10:29, 24 червня 2011Кримінал
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Один гірник загинув
Київ. 24 червня. УНІАН. Вчора о 20.20 у Нововолинську Волинської області на шахті № 1 ДП «Шахтоуправління Нововолинська» на горизонті 370 м під час буропідривних робіт стався неконтрольований вибух, внаслідок чого один гірник загинув і троє госпіталізовані.
Як повідомляє прес-служба МНС, двоє постраждалих шахтарів перебувають у важкому стані, один - у стані середнього ступеню важкості.
На шахті створено спеціальну комісію з розслідування причини вибуху.
Ситуація перебуває під контролем Управління МНС в Волинській області.
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