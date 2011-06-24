В «Борисполі» виявлено 80 кг контрабандних ювелірних виробів

Київ. 24 червня. УНІАН. Вчора в аеропорту «Бориспіль» було виявлено понад 80 кг контрабандних ювелірних виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали болгарина та українку, які прилетіли із Стамбула. Пасажири для проходження контролю обрали «червоний коридор» і намагалися уникнути заповнення необхідних документів. Однак у ході проведення спільного огляду багажу затриманих правоохоронці виявили в них 76 кг ювелірних виробів зі срібла та 4,5 кг із золота.

Як з`ясувалося, дорогоцінності чоловік та жінка везли в Україну з метою реалізації.

Попередня сума оцінки вилучених товарів становить близько 1 млн. 600 тис. грн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.