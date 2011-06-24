У Харкові викрито злочинну групу екс-правоохоронців

Харків. 24 червня. УНІАН. Працівниками МВС України у Харкові виявлено групу осіб з ознаками організованої злочинної групи, до складу якої входили колишні працівники податкової, МВС та інших правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, після отримання у суді дозволів на здійснення необхідних обшуків, протягом останніх днів були затримані кілька фігурантів.

Одночасно у різних місцях Харкова (в офісах приватних фірм, помешканнях фігурантів та в їхньому автотранспорті) було проведено понад 20 обшуків.

В результаті цих заходів було вилучено близько 1 млн. 600 тис. грн., велика кількість бухгалтерської документації, печаток фіктивних підприємств Харкова і Києва, факсиміле підписів їхніх керівників і незаповнені бланки фірм з підписами керівників.

Крім того, під час обшуків було вилучено велику кількість комп’ютерних системних блоків, ноутбуків, носіїв інформації, мобільних телефонів та SIM-карт.

До слідчого управління ГУМВС України у Харківській області з офісів були доставлено громадян, з яких вісьмох затримано у порядку ст. 115 КПК України. Крім того, накладено арешти на банківські рахунки приватних фірм.

