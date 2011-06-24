На Львівщині під час викошування трави загинув 8-річний хлопчик
11:04, 24 червня 2011Кримінал
0 0
Косою перерізав ногу
Львівська область. 24 червня. УНІАН. На Львівщині трагічно загинув 8-річний мешканець одного із сіл Сокальського району, який отримав смертельну травму під час косіння трави.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, школяр під час викошування трави «з власної необережності отримав різану рану стегна з пошкодженням магістральних судин».
Від значної крововтрати хлопчик помер в лікарні не приходячи до свідомості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter