Співробітник МНС РФ з`їв хабар на очах правоохоронців
12:01, 24 червня 2011Кримінал
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Проковтнув 1250 доларів
Москва. 24 червня. УНІАН. У Москві співробітник МНС РФ з`їв хабар у розмірі 35 тисяч рублів (близько 1250 доларів) на очах співробітників правоохоронних органів.
Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ у місті Москві.
«Сім купюр достоїнством по 5 тисяч рублів він з`їв на очах у співробітників правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.
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