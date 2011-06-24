Співробітник МНС РФ з`їв хабар на очах правоохоронців

Москва. 24 червня. УНІАН. У Москві співробітник МНС РФ з`їв хабар у розмірі 35 тисяч рублів (близько 1250 доларів) на очах співробітників правоохоронних органів.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ у місті Москві.

«Сім купюр достоїнством по 5 тисяч рублів він з`їв на очах у співробітників правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.