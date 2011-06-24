При одержанні хабара затримали слідчого прокуратури

Тернопіль. 24 червня. УНІАН. На Тернопільщині при одержанні хабара працівники обласного управління Служби безпеки України затримали слідчого районної прокуратури.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з конфіденційних джерел.

В обласній прокуратурі підтвердили, що справді затримано слідчого прокуратури Підволочиського району, який отримав 2,5 тис. американських доларів хабара.

При цьому зауважили, що слідство у порушеній справі веде Генеральна прокуратура України.