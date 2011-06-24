При одержанні хабара затримали слідчого прокуратури
14:31, 24 червня 2011Кримінал
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Отримав 2,5 тисяч доларів хабара
Тернопіль. 24 червня. УНІАН. На Тернопільщині при одержанні хабара працівники обласного управління Служби безпеки України затримали слідчого районної прокуратури.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з конфіденційних джерел.
В обласній прокуратурі підтвердили, що справді затримано слідчого прокуратури Підволочиського району, який отримав 2,5 тис. американських доларів хабара.
При цьому зауважили, що слідство у порушеній справі веде Генеральна прокуратура України.
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