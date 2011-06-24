Липові ДАІвці вийшли на траси України

Київ. 24 червня. УНІАН. З початком курортного сезону на трасах південного напрямку і в Київській області стає більше псевдодаішників, які незаконно зупиняють водіїв і так само незаконно беруть з них гроші за вимір рівнів токсинів вихлопних газів (СО) і тонування скла, пише "Львівський портал".

Одягнені в костюми, що дуже нагадують форму інспектора ДАІ, люди зі смугастими жезлами представляються водіям екологічними патрулями (офіційно таких у країні не існує). Їх побори досягають до 500 гривень з кожного.

«За останній час до міліції надійшло сотні заяв про те, що шахраї під виглядом борців за чисте повітря незаконно зупиняли автомобілі», - повідомили в Управлінні громадських зв´язків МВС. Темно-зеленим жезлом, схожим на справжній, «патруль» гальмує жертву. Шофери, особливо іноземці, думають, що це звичайні даішники, і зупиняються.

«Обладнання в них у машині, яке теж нагадує авто ДАІ, тільки на ній смуги не намальовані, а приклеєні (наприклад, за допомогою магнітів) і легко знімаються у разі потреби. До речі, за словами самих «екологів», вони не зупиняли жезлами автомобілі, а тільки ...звертали на себе увагу», - заявили в МВС.

Як повідомило джерело в МВС, всерйоз притиснути «братів по трасі» було вирішено після того, як обурені водії почали писати на ім´я міліцейських начальників скарги: мовляв, ваші інспектори відкрито вимагають гроші на дорозі.

«Якщо говорити відверто, то ці псевдоінспектори вже задовбали - псують нам репутацію. Беруть з водіїв до 500 гривень за нікому не потрібний талон про проходження авто перевірки на вміст СО, переконуючи, що їздити без нього по Україні не можна. На це попалися багато білорусів, росіян і молдаван», - обурюються в центральному апараті МВС.

«Один з таких псевдопатрулів був виявлений в Макарівському районі Київської області - це члени якоїсь козацької організації « Екологічна безпека ». За фактом шахрайства порушено кримінальну справу», - повідомив начальник прес-служби київської облміліції Микола Жукович.

За його словами, такі патрулі складно притягнути до відповідальності - потрібно, щоб водії швидко написали скаргу на вимагачів. Жукович радить: якщо ви сумніваєтеся, що перед вами даішник, дзвоніть до місцевої ДАІ та запитуйте, чи працює у них така людина.

Як повідомив сам глава «Екологічної безпеки» Олександр Бузун, «Ми - не шахраї. Водій бачить, що перед ним не інспектори. Коли ж він зупиняється, ми йому пропонуємо свої послуги і на його письмове прохання вимірюємо рівень СО у вихлопних газах і процентної тонування. За цей беремо близько 100 грн. На дорогах ми просто заважаємо даішникам, бо викладаємо в інтернеті ролики про їхню роботу».