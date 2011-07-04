Під час шквального вітру кам’яною стіною привалило жінку

Харків. 4 липня. УНІАН. У Харківській області під час сильної грози та шквального вітру кам’яною стіною привалило жінку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальник Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, трагедія сталася в селі Безлюдівка Харківського району.

За його словами, жінка шукала порятунку від стихії на території дитсадка і сховалася за кам’яною стіною. В цей час шквалом завалило дерево. Воно впало на стіну і привалило жінку, яка загинула на місці.

Сьогодні у другій половині дня у південній частині Харкова та його передмісті пройшов сильний дощ з грозою, випав великий град. Внаслідок стихії затопило кілька вулиць і проспектів. Десятки дерев, які повалило вітром, попадали на проїжджі частини вулиць, порвавши електролінії і паралізувавши рух транспорту. Вода потрапила до вестибулів кількох станцій метро. Деякий час у місті на окремих маршрутах не ходили трамваї і тролейбуси.