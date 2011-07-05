У Львові раніше судимий займався працевлаштуванням в СБУ

Львів. 5 липня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали раніше судимого 48-річного чоловіка, який за грошову винагороду обіцяв працевлаштування на роботу в СБУ.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 4 липня до працівників міліції із заявою про шахрайство звернувся 22-річний львів’янин, який повідомив, що «візуально знайомий чоловік отримав від нього гроші в сумі 1300 доларів США та 4000 гривень за сприяння при працевлаштуванні на роботу в СБУ».

Зрозумівши, що його обдурили – парубок звернувся до правоохоронців.

Шахрая, яким виявився безробітний раніше судимий львів’янин затримали.

Ведеться слідство.