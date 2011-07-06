Бійці «Тигра» отримали сертифікати французької жандармерії

Крим. 6 липня. УНІАН. Завершився спільний курс навчань поліції жандармерії Франції з підготовки військовослужбовців ВВ до охорони громадського порядку під час «Євро-2012».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим, з 14 по 30 червня в рамках міжнародного співробітництва між Внутрішніми військами МВС України та Національною жандармерією Франції на базі полку спеціального призначення «Тигр» відбувся спільний курс навчань щодо засвоєння тактики дій європейських сил поліції, під керівництвом експертів жандармерії Франції. Цей курс також був спрямований на підготовку військовослужбовців Внутрішніх військ до несення служби з охорони громадського порядку під час проведення фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

Мета курсу - підготовка інструкторів технічних прийомів і професійних дій правоохоронних органів із метою подальшого впровадження їх в систему підготовки підрозділів Внутрішніх військ.

У ході навчання військовослужбовці поглиблювали знання з вогневої підготовки, застосування заходів фізичного впливу, тактики втручання та теоретичної підготовки при проведенні масових заходів. По закінченню відбувся комплексний іспит перевірки засвоєння військовослужбовцями навчальної програми. Надалі військовослужбовці, які пройшли курс, повинні будуть навчити військовослужбовців у своїх підрозділах.

На стройовому плацу військової частини 4125 відбувся урочистий мітинг, присвячений закінченню курсу та вручення військовослужбовцям сертифікатів. На мітингу були присутні: начальник управління Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України полковник Микола Балан та аташе з правоохоронних питань Посольства Франції в Україні дивізійний комісар Мішель Жербер.

Військовослужбовцями - учасниками курсу - були проведені показові виступи з засвоєного матеріалу. Демонструвалися дії військових нарядів при несенні служби з охорони громадського порядку, при ліквідації масових заворушень, затримання автомобіля з правопорушниками, прийоми рукопашного бою і поєдинки, що входять в курс підготовки жандармів.

