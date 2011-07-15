У Дніпропетровську мати з немовлям впала у каналізаційну шахту

Київ. 15 липня. УНІАН. На одній з вулиць Дніпропетровська молода мати з тритижневим сином, обходячи величезну калюжу, провалилася в каналізаційну шахту.

За словами місцевих мешканців, кришку з люка мисливці за металом потягли більше двох років тому, мешканці прилеглого будинку накрили яму дошками, пише "Сегодня".

"Марина ступила на дошки, але вони, напевно, прогнили і не витримали», - розповіла Валентина, родичка постраждалої, і додала, що Марина відбулася синцями та забоями і від госпіталізації відмовилася, а ось грудного малюка відвезла швидка - у нього перелом черепа. Зараз малюк у відділенні нейрохірургії і проведе там ще як мінімум місяць.

"Ризику для життя малюка, зараз вже немає – він одужує", - повідомив головний лікар лікарні Олександр Хитрик. А ось мама Максимка досі не може оговтатися від шоку. Спілкуватися з журналістами жінка відмовляється і вважає, що це сталася через те, що її наврочила заздрісниця.

Тим часом комунальники встановлюють організацію, у якій цей люк на балансі.

"Ніякої скарги до нас не надходило, але ми все одно знайдемо балансоутримувача, і він понесе відповідальність, якщо, звичайно, мама малюка подасть до суду", - розповів заступник директора департаменту ЖКГ та капітального будівництва Олексій Самійлик.

Між тим зараз навколо будинку, де провалилися у люк мама з новонародженим сином, ми нарахували п'ять аналогічних дір. Дві з них (поруч з будинком) місцеві жителі прикрили фанерою.

"Ті два люки стоять відкриті вже кілька років - ми їх прикриваємо всім чим можна. Але ненадовго - дощі розмивають дошки. Молода мама, що провалилася, була не місцева, адже всі наші сусіди вже давно обходять той тротуар десятою дорогою", - розповіла місцева мешканка, пенсіонерка Галина Степанівна.

Комунальники не знають точної кількості відкритих люків у місті.

"Кришки крадуть із тисяч люків, і у нас просто немає грошей на те, щоб їх закрити. Одна кришка коштує близько 1000 гривень. Думали ставити каучукові, але на них теж не вистачає коштів", - пояснив глава КП "Гідроспоруди" Микола Джалілов.

Нагадаємо, у січні в Києві жінка під час прогулянки з собакою, впала у відчинений каналізаційний люк, температура води в якому сягала 90 градусів. Жінка отримала опіки ніг, собака помер одразу.

ТСН

