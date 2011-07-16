У Криму автомобіль врізався у кіоск на парковці. Травмовано 4 осіб

Сімферополь. 16 липня. УНІАН. У Саках автомобіль врізався у кіоск чергового на парковці.

Аварія сталася 15 липня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС.

«Не впоравшись з управлінням, жінка-водій скоїла зіткнення з кіоском. У приміщенні перебували чотири жінки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди їх завалило конструкціями кіоску, і вони одержали травми», - йдеться в прес-релізі.

Бійці МНС витягнули травмованих з-під завалів і передали лікарям швидкої допомоги. Медики оцінюють стан 53-річної жінки як тяжкий. У неї відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепа, відкриті переломи гомілок і закритий перелом правого стегна. Ще три жінки (44, 49 і 58 років) перебувають у лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

За даними МНС, машиною керувала жінка, яка не має посвідчення водія. Автомобіль ВАЗ-2105 належить її чоловікові.