На Львівщині під час отримання хабара затримано начальника МРЕВ
22:36, 19 липня 2011Кримінал
0 0
Вимагав гроші за реєстрацію автомобіля
Львів. 19 липня. УНІАН. Начальника МРЕВ міста Червонограда, що на Львівщині, затримали «на гарячому» під час отримання хабара.
Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.
Він не вказав суму хабара, однак уточнив, що міліцейський чиновник вимагав гроші за реєстрацію автомобіля і був затриманий «на гарячому».
Затримання провели минулої суботи працівники СБУ та управління внутрішньої безпеки ГУ МВСУ у Львівській області.
За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, у затриманого було вилучено кілька тисяч гривень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter