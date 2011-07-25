Службовець незаконно віддав частину санаторію за 1,7 млн. грн.
Порушено кримінальну справу
Рівне. 25 липня. УНІАН. Співробітники СБУ виявили у Рівненській області факт незаконного відчуження корпусів міжгосподарського санаторно-оздоровчого комплексу вартістю 1,7 млн грн на користь комерційної структури. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що на початку 2010 року керівник одного з санаторіїв Дубенського району, зловживаючи службовим становищем, підписав фіктивні протоколи загальних зборів співвласників оздоровчого комплексу, на підставі яких понад 60% майна санаторію було передано у власність приватному підприємству з Дубна.
Водночас у статутному фонді оздоровчого комплексу частка держави складає близько 95% і не може відчужуватися без погодження з низкою установ-співвласників, зокрема, Аграрним союзом України, Центральним комітетом профспілки працівників АПК України тощо.
Встановлено, що вказані установи не надавали дозволу на продаж або переоформлення своїх корпоративних прав (часток) у статутному фонді санаторно-оздоровчого комплексу.
Слідчі УСБУ в Рівненській області порушили кримінальну справу проти керівника санаторію за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
З метою повернення санаторно-оздоровчого комплексу у державну власність на протиправно відчужене майно накладено арешт.
У справі триває слідство.