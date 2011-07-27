У США організовували фіктивні шлюби для іммігрантів з РФ і України

Київ. 27 липня. УНІАН. Федеральне велике журі суду в американському місті Сакраменто (штат Каліфорнія) пред`явило звинувачення 14 підозрюваним в організації фіктивних шлюбів для іммігрантів з Росії, України і країн Східної Європи з метою отримання ними посвідки на проживання в США.

Про це повідомляє сайт газети Washington Post з посиланням на прокурора Бенджаміна ВАГНЕРА, передає РІА «Новости».

Звинувачення було пред`явлене після того, як у понеділок у своєму будинку в Сакраменто був заарештований передбачуваний ватажок злочинного угруповання 55-річний Сергій ПОТЕПАЛОВ.

За даними слідства, з 2002 року С.ПОТЕПАЛОВ і його спільники організували щонайменше дев`ять фіктивних шлюбів - саме стільки епізодів значиться в обвинувальному акті. Всього ж, як вважає влада, на рахунку угруповання близько 40 спроб обійти імміграційне законодавство США.

”Ми говоримо не про людей, що зневірилися, які шукають кращого життя. Ми говоримо про тих, хто на цьому заробляє”, - заявив представник Міністерства національної безпеки Ден ЛЕЙН.

Як повідомляє газета, за можливість залишитися в США іноземці платили С.ПОТЕПАЛОВУ і його спільнику, 44-річному Кіту O`НЕЙЛУ 10 тис. дол. Американці, що погодилися на фіктивний брак, одержували винагороду в розмірі 5 тис. дол.

Одинадцять з 14 чоловік, яким пред`явлені звинувачення, знаходяться зараз під вартою, інші троє числяться в розшуку. За американськими законами, злочинцям загрожує до десяти років в`язниці.