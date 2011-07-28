На Луганщині затримали на хабарі начальника виправної колонії

Київ. 28 липня. УНІАН. У Луганській області співробітники СБУ викрили протиправну діяльність начальника однієї з виправних колоній, пов’язану з систематичним одержанням хабарів від фізичних та юридичних осіб за укладання договорів оренди майна та продажу товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі установи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники встановили, що з початку липня підполковник внутрішньої служби вимагав незаконну винагороду від приватного підприємця за укладання договору купівлі-продажу двигуна тепловоза, який належить колонії, а також за безперешкодне вивезення цього устаткування за межі пенітенціарного закладу.

13 липня співробітники СБУ у взаємодії з представниками Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області затримали начальника колонії під час одержання хабара у сумі 15 тисяч гривень.

Встановлено, що посадовець надав вказівку не реєструвати у встановленому порядку в’їзд-виїзд на територію виправної установи транспортного засобу і надав приватному підприємцю фіктивні супровідні документи на транспортування вантажу.

Органами прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах Луганської області стосовно начальника виправної установи порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство триває.