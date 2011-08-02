На Полтавщині затримали з хабарем полковника податкової служби

10:51, 02 серпня 2011
Кримінал
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Вимагав 7тисяч доларів у підприємця

Київ. 2 серпня. УНІАН. У Полтавській області співробітники Управління СБ України в Полтавській області затримали «на гарячому» заступника начальника Управління податкової міліції ДПА у Полтавській області – начальника слідства, полковника податкової служби, який вимагав та одержав хабара.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що посадовець вимагав кошти у місцевого підприємця за нерозслідування додаткових епізодів у кримінальній справі.

28 червня ц.р співробітники СБУ затримали хабарника під час одержання ним хабара у сумі 7 тисяч американських доларів.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно податківця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Зловмисника взяли під варту.

 

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