У ДТП в Криму загинули росіянка і кримчанка
20:11, 08 серпня 2011Кримінал
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Ще дев`ять осіб постраждали
Сімферополь. 8 серпня. УНІАН. Дві людини загинули, ще дев`ять, зокрема троє дітей, постраждали сьогодні в результаті зіткнення пасажирського автобуса Ford Transit і легкового автомобіля Mercedes у Криму.
Про це УНІАН повідомив співробітник ДАІ Криму.
Дві пасажирки автобуса - росіянка і кримчанка - загинули на місці ДТП.
Серед постраждалих - сім осіб з автобуса і двоє - з автомобіля.
Загалом в автобусі було 11 пасажирів.
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