У ДТП в Криму загинули росіянка і кримчанка

Сімферополь. 8 серпня. УНІАН. Дві людини загинули, ще дев`ять, зокрема троє дітей, постраждали сьогодні в результаті зіткнення пасажирського автобуса Ford Transit і легкового автомобіля Mercedes у Криму.

Про це УНІАН повідомив співробітник ДАІ Криму.

Дві пасажирки автобуса - росіянка і кримчанка - загинули на місці ДТП.

Серед постраждалих - сім осіб з автобуса і двоє - з автомобіля.

Загалом в автобусі було 11 пасажирів.