У Львові змоделювали сутички фанатів під час Євро-2012. Фото

Львів. 10 серпня. УНІАН. У центрі Львова правоохоронці приборкали футбольних фанатів. Саме за такою легендою відбулось моделювання дій зведеного загону Головного управління МВС України у Львівській області та внутрішніх військ МВС України з відпрацювання єдиного підходу при вирішенні завдань з локалізації та ліквідації масових заворушень у Львові під час проведення Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За сценарієм навчань в центральній частині міста Львова на літньому майданчику одного з кафе на проспекті Свободи відпочивала група вболівальників однієї футбольної команди. В цей же час по цьому ж проспекті колоною пересувалась група вболівальників іншої футбольної збірної. Між даними групами вболівальників розпочалась словесна перепалка із взаємними образами, яка поступово переросла в бійку, масові погроми магазинів, пошкодження припаркованого автотранспорту та побиття перехожих громадян.

Оцінивши ситуацію керівництво Головного Управління МВС України у Львівській області приймає рішення про вжиття заходів щодо припинення масових заворушень за допомогою зведених загонів, підрозділів органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України.

В ході моделювання дій зведеного загону та підрозділів внутрішніх військ МВС України з локалізації та ліквідації масових заворушень спостерігали перший заступник начальника головного слідчого управління МВС України генерал-майор міліції Василь Топчій, начальник управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України полковник Юрій Аллеров, заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області з питань підготовки до Євро-2012 генерал-майор міліції Василь Рябошапко та заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області - начальник МГБ ГУ МВС України у Львівській області полковник міліції Михайло Курочка.

Загалом, в ході навчань брало участь понад 1000 працівників міліції Львівщини, зокрема спецпідрозділ «Беркут», спецпідрозділ «Грифон» та близько 500 військовослужбовців полку внутрішніх військ МВС України.

Мета навчань – удосконалення знань та навичок з організації та управління підпорядкованими силами, взаємодії між структурними підрозділами та надання практичних дій зведеним загоном та підрозділів внутрішніх військ МВС України під час можливих порушень громадського порядку в період проведення Євро-2012.

В заключній фазі навчань структурні підрозділи органів внутрішніх справ та внутрішні війська МВС України вжили заходи щодо припинення масових безладів, найбільш активних правопорушників було затримано.

За підсумками навчань інспектуючим дії правоохоронних органів генерал-майором міліції Василем Топчієм була дана позитивна оцінка рівню підготовленості, як підрозділів органів внутрішніх справ, так і підрозділів внутрішніх військ МВС України.