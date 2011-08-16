В Одесі на п'яного молдаванина завели справу за побиття кошеня

Київ. 16 серпня. УНІАН. Співробітники міліції одного з райвідділів Одеси затримали 46-річного громадянина Молдови за жорстоке поводження з твариною.

Як повідомляє прес-служба Одеського міського управління МВС України в понеділок, до міліції звернулися мешканці одного з будинків, розташованого на проспекті Шевченка. За словами свідків події, п'яний чоловік, тримаючи за хвіст кошеня, бив його об сходи і об стіну будинку, після чого викинув тварину в сміттєвий контейнер. Побачивши, що на вулицю виходять люди, чоловік втік.

За прикметами, які повідомили свідки, співробітники міліції розшукали підозрюваного і затримали його. Чоловік визнав свою провину, і в даний час відносно нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з твариною) Кримінального Кодексу України.

Кошеня в даний час знаходиться в стаціонарі однієї з міських ветеринарних клінік.

Gazeta.ua