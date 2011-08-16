За відмову передати даїшникові права можна "сісти" на 15 діб

Київ. 16 серпня. УНІАН. Після набуття чинності закону про відміну техогляду, у даїшників і водіїв виникла дилема з трактуванням тієї частини документу, у якій йдеться про пред'явлення на вимогу інспектора ДАІ посвідчення водія.

Так, у законі є формулювання, що водій повинен водійське посвідчення "пред'явити для перевірки" на вимогу інспектора ДАІ. Тобто не передати, як це було раніше, а саме пред'явити, тобто, показати у своїх руках.

У ДАІ однозначно не можуть сказати, як тепер слід поступати водіям. "Колізія однозначно є, і ми тепер намагаємося усунути її, змінивши текст на "передати для перевірки", - розповів начальник відділу нормативно-правового забезпечення УДАІ Василь Брянцев.

Проте якщо співробітник ДАІ вимагає передати документи (наприклад, підозрює підробку), то потрібно виконати його вимоги. Інакше інспектор має право доправити вас в найближчий райвідділ міліції. А там можуть дати до 15 діб арешту за непокору, запевняють в ДАІ.

Юристи зі свого боку вважають, що водій у будь-якому випадку має право посилатися на новий закон і не передавати документи даішникові.

Нагадаємо, закон, що передбачає скасування обов'язкового техогляду для приватних легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, набув чинності 13 серпня. Ініціатором скасування техогляду був президент Віктор Янукович.

ТСН