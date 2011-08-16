На Буковині СБУ викрила хакера, який зламав сервер районної ради

Київ. 16 серпня. УНІАН. В одному з районних центрів Чернівецької області СБУ виявила зловмисника, який в квітні ц.р. здійснив несанкціонований доступ до відомчої автоматизованої системи та втрутився в діяльність комп’ютерної мережі місцевої районної ради, що призвело до втрати інформації, яка належала органу представницької влади і стосувалася його діяльності.

29-ти річний хакер раніше працював у районній раді і після звільнення використав відомі йому коди доступу до сервера. Внаслідок дій зловмисника офіційна інформація на сайті районної ради була частково знищена та спотворена, а доступ до сайту тимчасово заблоковано.

Слідчим УСБУ в Чернівецькій області за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до втрати інформації, порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.361 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.

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