Активістки «Femen» топлес вилізли на міліцейський «автозак»

Київ. 16 серпня. УНІАН. Активістки «Femen» знайшли своєрідний спосіб долучитися до акції протесту біля Печерського суду.

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні о 09.30 ранку, на спецавтомобіль «автозак», розташований поблизу місця проведення акцій протесту на перетині вулиць Хрещатик та Б.Хмельницького, забралися дві активістки жіночого руху оголенні вище поясу.

«За порушення громадського порядку жінки були затримані працівниками міліції та доставлені до ТВМ-4 Шевченківського РУ ГУМВС України у м.Києві для притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства», - інформує УЗГ.

Також у повідомленні зазначається, що «за виключенням цього випадку» ситуація біля приміщення Печерського районного суду м. Києва контрольована та спокійна.

За даними УЗГ, біля приміщення Печерського суду перебуває біля 5 наметів до 250 представників Всеукраїнської громадської організації «Загальновоїнська спілка України» та біля 49 наметів до 150 прихильників екс-Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Охорону громадського порядку забезпечують близько 70 працівників міліції.

Грубих порушень громадського порядку під час проведення заходів не допущено, - інформує УЗГ.